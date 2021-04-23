Силовики заставляли координатора ростовского штаба Навального глотать резиновую дубинку

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Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина стала жертвой незаконного насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Силовики заставляли ее глотать резиновую дубинку.

«Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке Засечек у меня много», – написала Середкина в своем Twitter-аккаунте.

Активистка подчеркнула в своих предыдущих постах в соцсети, что ее задержали сегодня ночью, когда она выносила мусор. Силовики увезли девушку в неизвестном направлении, без объяснения причин, а через два часа Середкина написала, что ее отпустили. Активистка была вынуждена идти домой пешком из поселка Широчанка, что в 174 километрах от Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось о том, что Россия может выйти из ПАСЕ после принятия ассамблеей резолюции к властям РФ с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального.