Россия может «хлопнуть дверью» и выйти из ПАСЕ из-за Алексея Навального

Политика

Оппозиционер Алексей Навальный может стать камнем преткновения между Парламентской ассамблеей Совета Европы и Россией. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, власти РФ пока не приняли окончательного решения по поводу выстраивания дальнейших взаимоотношений с Советом Европы, но случиться может всякое.

«Мы не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести», – отметил Слуцкий, добавив, что Россия будет продолжать работу в ПАСЕ, несмотря на трудности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к властям РФ освободить Алексея Навального.