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Политика
Россия может «хлопнуть дверью» и выйти из ПАСЕ из-за Алексея Навального
22 апреля, 2021 15:18
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Оппозиционер Алексей Навальный может стать камнем преткновения между Парламентской ассамблеей Совета Европы и Россией. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, власти РФ пока не приняли окончательного решения по поводу выстраивания дальнейших взаимоотношений с Советом Европы, но случиться может всякое.
«Мы не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести», – отметил Слуцкий, добавив, что Россия будет продолжать работу в ПАСЕ, несмотря на трудности, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к властям РФ освободить Алексея Навального.
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