ПАСЕ потребовала освободить Алексея Навального и намерена отправить «своих» к нему в колонию

Политика

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к властям России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального до 7 июня, то есть до следующего заседания комитета министров, а до этого времени предоставить политику всю необходимую медицинскую помощь.

В заявлении ПАСЕ говорится о том, что у министров возникли дополнительные вопросы, касающиеся условий содержания Навального и состояния его здоровья, включая возможные нарушения ряда статей Европейской конвенции о правах человека. Речь идет о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении или наказании в связи с систематическим лишением сна Навального и явно чрезмерным и ненужным использованием обысков с раздеванием до их проведения. Кроме того, нарушается право на уважение частной жизни и право на жизнь, в связи с непредоставлением необходимой медицинской помощи политику, убеждены в ПАСЕ.

«Эти обстоятельства делают еще более необходимым немедленное освобождение господина Навального. Кроме того, Ассамблее следует предложить Комитету по предупреждению пыток или бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) посетить Исправительную колонию № 2 для наблюдения за условиями содержания господина Навального и призвать российские власти разрешить публикацию любого отчета, полученного в результате такого визита», – говорится на сайте ПАСЕ.

Известно, что за принятие резолюции отдали свой голос 106 человек. Против выступили 26 человек, среди которых члены российской делегации, а также представители Азербайджана и Армении, передает интернет-издание «Открытые медиа».

Ранее сообщалось о том, что Россия может отказаться от участия в ПАСЕ в случае ущемления прав делегации.