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Политика

Россия может отказаться от участия в ПАСЕ

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 16:34
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 16:34
1 мин
Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com
Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Россия откажется от работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае ущемления прав делегации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

По словам Толстого, в ПАСЕ увеличилось число докладов с неприемлемой для России риторикой, и делегация РФ продолжит предлагать свои поправки.

Толстой подчеркнул, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия ее делегации будут ограничены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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Петр Толстой
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