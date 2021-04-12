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Политика
Россия может отказаться от участия в ПАСЕ
12 апреля, 2021 16:34
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Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com
Россия откажется от работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае ущемления прав делегации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.
По словам Толстого, в ПАСЕ увеличилось число докладов с неприемлемой для России риторикой, и делегация РФ продолжит предлагать свои поправки.
Толстой подчеркнул, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия ее делегации будут ограничены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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