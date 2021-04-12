Россия может отказаться от участия в ПАСЕ

Политика

Россия откажется от работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае ущемления прав делегации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

По словам Толстого, в ПАСЕ увеличилось число докладов с неприемлемой для России риторикой, и делегация РФ продолжит предлагать свои поправки.

Толстой подчеркнул, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия ее делегации будут ограничены, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».