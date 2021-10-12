Силовики задержали ректора крупного вуза по делу бывшей замминистра просвещения
По делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве на 50 млн рублей, задержали ректора крупного вуза. В чем подозревается он, не сообщается.
О задержании написало издание Meduza* (признано иноагентом) со ссылкой на два своих источника. Речь идет о ректоре Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергее Зуеве.
Ему изберут меру пресечения. В вузе не комментируют эту информацию.
В конце сентября стало известно об уголовном деле против Марины Раковой в бытность замминистра просвещения. Она якобы пролоббировала выделение бюджетных денег на проекты в области образования. Субподрядчиком была «Шанинка». Работы по двум контрактам выполнены не были. Следствие считает, что хищение не могло пройти без участия Зуева.