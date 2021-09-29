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Происшествия
Топ-менеджер Сбербанка оказалась замешана в деле о хищении средств
29 сентября, 2021 16:52
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tg: РИА Новости
Вице-президент Сбербанка, бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении средств. Согласно источникам РИА «Новости», сумма хищения составляет более 50 млн рублей.
По месту жительства Раковой прошли следственные действия. Сотрудники правоохранительных служб проверили документацию по контрактам на сумму более 150 млн рублей, которые были заключены при участии вице-президента.
Известно, что подозрения в мошенничестве касаются того периода времени, когда Ракова исполняла обязанности замглавы Минпросвещения РФ.
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