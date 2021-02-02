Общество

Во Владивостоке родителей подростков, вышедших на несанкционированную акцию 31 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, накажут. Кроме того, накажут и самих несовершеннолетних.

Всего на несогласованном митинге в городе были задержаны 26 подростков. В основном, их возраст варьировался от 16 до 17 лет, но среди митингующих были граждане и помладше.

«Родителей подростков, участвовавших в несанкционированном митинге, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетнего», – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Подростки, достигшие 16-летнего возраста, должны будут ответить за себя сами. Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Ранее сообщалось о том, что число задержанных на акциях протеста россиян превысило 4 тысячи человек.