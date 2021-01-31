В России число задержанных на акциях протеста превысило отметку в 4 тыс. человек

Политика

В России число задержанных на акциях протеста по всей стране, по данным «ОВД-Инфо», достигло отметки в 4027 человек.

Наибольшее количество задержанных в Москве, там насчитали 1167 человек На втором месте - Петербург (862 человек), на третьем - Красноярск (194 человека).

Кроме того, по подсчетам правозащитников, среди задержанных - как минимум 82 журналиста, пишет Росбалт.