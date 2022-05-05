Силовики проверяют экс-главреда «Кто хочет стать миллионером?» из-за перевода статьи о Буче
Бывший главный редактор выходящей на Первом канале интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, являющийся также столичным муниципальным депутатом, оказался в центре внимания сотрудников правоохранительных органов.
Силовики сочли подозрительным пост российского телеведущего о событиях, произошедших в украинском городе Буча. Всё дело в том, что Бер категорически оказался не согласен с переводом статьи в британской газете «The Guardian», которую представили «российские пропагандисты». Поэтому он решил самостоятельно разобраться в тексте и поделиться личными открытиями со своими подписчиками в социальных сетях.
Подача Бера о Буче полицейских смутила. Теперь они занимаются изучением его поста. Материал проверки, по данным Telegram-канала «Baza», находится в Преображенском ОВД города Москвы.
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