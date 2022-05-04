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В Госдуме оценили идею режиссера Карена Шахнахарова отправлять противников Z в концлагеря
4 мая, 2022 18:32
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В нижней палате российского парламента оценили предложение режиссера Карена Шахназарова отправлять противников символа Z в концлагеря. Депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по культуре Елена Драпенко назвала Шахназарова остроумным человеком.
Она не стала детально комментировать его идею, лишь призвала не фокусироваться исключительно на буквах, поскольку дело совершенно не в них.
«Мы правы и поэтому победим», - цитирует Драпенко «Лента.ру».
Напомним, символы Z и V активно используются Вооруженными силами России на Украине, где сейчас проходит спецоперация.
Шахназаров же в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» пригрозил тем, кто не поддерживает вышеупомянутые латинские буквы, не только концлагерями, но и стерилизацией.
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