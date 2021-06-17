Силовики провели обыск в общежитии СПбГУ из-за акции с выстрелом в голову на Красной площади
Силовики пришли с обыском в общежитие Санкт-Петербургского государственного университета, где проживает корреспондентка информационно-аналитического ежедневного сетевого издания SOTA Ника Самусик.
«Были изъяты плакаты с одиночных пикетов, SD-карта и старый телефон», — отметили в Telegram-канале СМИ.
При этом сама журналистка в общежитии отсутствовала, поскольку пребывает сейчас на практике в другом городе.
Напомним, Самусик находится в статусе подозреваемой по делу о перформансе с выстрелом в голову на Красной площади в Москве, которую акционист Павел Крисевич провел в поддержку политзаключенных. Его поместили в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Журналистке не стали назначать меру пресечения.
Ранее сообщалось о задержании полицейскими корреспондента издания Readovka Василия Крестьянинова, снимавшего перформанс Крисевича.