Общество

Полиция задержала более 200 человек в районе Мосгорсуда, где сегодня рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального. Часть доставлена в отделы полиции.

Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сказал «Интерфаксу»: «По нашей информации, задержаны к настоящему времени более 200 человек».

В день рассмотрения дела Навального у здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Перекрыты ближайшие дворы - пройти к суду почти невозможно.

Ранее перед заседанием о замене условного срока Навальному на реальный сменилась судья.