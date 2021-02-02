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Силовики массовыми задержаниями у Мосгорсуда загоняют протесты в подполье

Лилия Караева
2 февраля, 2021 14:01
1 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 14:01
1 мин
Задержания на митинге 31 января
Фото «Русская планета»

Полиция задержала более 200 человек в районе Мосгорсуда, где сегодня рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального. Часть доставлена в отделы полиции.

Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сказал «Интерфаксу»: «По нашей информации, задержаны к настоящему времени более 200 человек».

В день рассмотрения дела Навального у здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Перекрыты ближайшие дворы - пройти к суду почти невозможно.

Ранее перед заседанием о замене условного срока Навальному на реальный сменилась судья.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Мосгорсуд
Задержания
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