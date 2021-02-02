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Общество
По делу Навального сменилась судья: появились подробности перед заседанием
2 февраля, 2021 11:00
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Team29.org
По делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного срока на реальный сменилась судья. Об этом стало известно сегодня - в день, когда должно состояться заседание.
Вместо Юлии Окуневой судить Навального будет Наталья Репникова. Об этом написал Telegram-канал Mash. Заседание назначено на 11:00.
К Навальному пустили адвокатов.
Перед заседанием силовики задержали несколько человек у метро «Преображенская площадь». По данным Mash, сторонники Навального не доходят до суда - там все оцеплено. Их останавливают на подходе.
Накануне сообщалось, что Генпрокуратура будет настаивать на замене условного срока на реальный.
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