Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

По делу Навального сменилась судья: появились подробности перед заседанием

Лилия Караева
2 февраля, 2021 11:00
1 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 11:00
1 мин
Суд
Team29.org

По делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного срока на реальный сменилась судья. Об этом стало известно сегодня - в день, когда должно состояться заседание.

Вместо Юлии Окуневой судить Навального будет Наталья Репникова. Об этом написал Telegram-канал Mash. Заседание назначено на 11:00.

К Навальному пустили адвокатов.

Перед заседанием силовики задержали несколько человек у метро «Преображенская площадь». По данным Mash, сторонники Навального не доходят до суда - там все оцеплено. Их останавливают на подходе.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура будет настаивать на замене условного срока на реальный.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
суд
Заседание
Подробности
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!