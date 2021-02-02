По делу Навального сменилась судья: появились подробности перед заседанием

Общество

По делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного срока на реальный сменилась судья. Об этом стало известно сегодня - в день, когда должно состояться заседание.

Вместо Юлии Окуневой судить Навального будет Наталья Репникова. Об этом написал Telegram-канал Mash. Заседание назначено на 11:00.

К Навальному пустили адвокатов.

Перед заседанием силовики задержали несколько человек у метро «Преображенская площадь». По данным Mash, сторонники Навального не доходят до суда - там все оцеплено. Их останавливают на подходе.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура будет настаивать на замене условного срока на реальный.