Алексею Навальному грозит реальный срок

Политика

Генпрокуратура РФ поддержала требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

В надзорном ведомстве заявили, что требование ФСИН к суду заменить наказание Навального с условного на реальное является обоснованным. Блогер, находясь на «условке» по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше», допустил множество нарушений. Генпрокуратура будет поддерживать эту позицию в суде.

Навальный будет находиться в СИЗО до 15 февраля, сообщает телеграм-канал «RT».

Власти не отпустят Навального до выборов в Госдуму этой осенью. Об этом в интервью «Русской планете» рассказал политолог Константин Калачев. Он также рассказал о том, чего не хватает власти и как необходимо отвечать на вопросы о «дворце Путина».