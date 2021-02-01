Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Алексею Навальному грозит реальный срок

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 10:09
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 10:09
1 мин
1
Flickr

Генпрокуратура РФ поддержала требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

В надзорном ведомстве заявили, что требование ФСИН к суду заменить наказание Навального с условного на реальное является обоснованным. Блогер, находясь на «условке» по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше», допустил множество нарушений. Генпрокуратура будет поддерживать эту позицию в суде.

Навальный будет находиться в СИЗО до 15 февраля, сообщает телеграм-канал «RT».

Власти не отпустят Навального до выборов в Госдуму этой осенью. Об этом в интервью «Русской планете» рассказал политолог Константин Калачев. Он также рассказал о том, чего не хватает власти и как необходимо отвечать на вопросы о «дворце Путина».

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Алексей Навальный
Генпрокуратура
суд
ФСИН
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!