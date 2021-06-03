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Силовики хотят стать популярнее за счёт скандального рэпера Моргенштерна
3 июня, 2021 12:01
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рэпер Моргенштерн, известный своими скандальными выходками, прибыл сегодня в Зюзинский суд Москвы на заседание по административному делу о пропаганде наркотиков. Артист убеждён в своей невиновности, он уверен, что ему удастся доказать это, «если суд будет честным».
На вопрос журналистов о том, почему правоохранительные органы решили возбудить против него дело, Моргенштерн уверенно ответил, что все дело в его популярности и востребованности — «все хотят отщипнуть кусочек», передает РИА Новости.
Напомним, поводом для возбуждения дела стало обращение депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино — 2» и Family. Рэперу светит штраф до 1,5 миллионов рублей.
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