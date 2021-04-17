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Против Моргенштерна. На рэпера завели дело за пропаганду наркотиков
17 апреля, 2021 12:10
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Дело против Моргенштерна
Силовики завели дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков.
Поводом стало обращение депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы «Розовое вино — 2» и Family.
Дело возбуждено по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей, пишет ЛАЙФ.
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