Силовики Беларуси начали «отрабатывать должок» перед коллегами из России

Люди

В Минске сотрудники правоохранительных служб задержали иностранца, который находится в розыске в России за совершение грабежа. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Она сообщила, что полиция Москвы направила ориентировку Главному управлению по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Беларуси (ГУБОПиК). По ней сотрудники «вышли на 28-летнего мужчину», который подозревается в краже валюты.

«Его (правонарушителя) задержали 25 апреля в одной из минских гостиниц при силовой поддержке СОБРа«, - добавила Чемоданова.

Пресс-секретарь МВД пояснила, что 20 апреля задержанный с подельниками совершили кражу в торговом комплексе в Москве. Они избили и связали неназванного предпринимателя, после чего украли у него 110 тысяч долларов и скрылись. Уголовное дело было возбуждено по факту грабежа.

Также она сообщила, что сейчас решается вопрос передаче задержанного российским правоохранителям. Кроме того, стало известно, что мужчина собирался улететь на Украину, передаёт «ТАСС».

За последний месяц для российских и белорусских спецслужб это не первая совместная операция по задержанию предполагаемых преступников. В середине апреля сотрудники российских спецслужб задержали группу лиц по наводке коллег из Беларуси. Позднее их переправили на территорию республики.