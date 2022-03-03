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Сильное поражение и отек легких: врачи фиксируют ухудшение состояния Жириновского
3 марта, 2022 17:07
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Ldpr.ru
Врачи ввели лидера ЛДПР Владимира Жириновского в медикаментозный сон. Они фиксируют ухудшение его состояния.
Об этом сообщил Telegram-канал 112. По его данным, у политика сильное поражение и отек легких.
Жириновскому до сих пор тяжело дышать, он на ИВЛ.
Ранее источник сообщал, что Жириновский по-прежнему находится в больнице и проходит лечение.
Напомним, депутат был госпитализирован 2 февраля. СМИ узнали об этом гораздо позже - госпитализацию скрывали.
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