Знакомый с ситуацией источник рассказал о состоянии давно госпитализированного Жириновского
Знакомый с ситуацией источник рассказал о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Говорилось, что политик госпитализирован со 2 февраля.
«Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение», - сказал источник РИА Новости.
В партии заявляют, что Жириновский идет на поправку.
Минздрав утверждал, что политик попал в больницу с омикрон-штаммом коронавируса.
О состоянии здоровья политика звучат разные сведения: в ЛДПР и Минздраве упорно говорят о стабильном самочувствии депутата. Альтернативные источники писали, что он на ИВЛ.
До попадания в больницу Жириновский заявлял, что привился 8 раз. Он был всем доволен, почбочных эффектов не замечал.
Эксперты не рекомендовали так делать - в случае многократной вакцинации подрывается иммунитет человека.