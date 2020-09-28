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Сидим дома: в Москве и Подмосковье ввели новые меры из-за коронавируса

Лилия Караева
28 сентября, 2020 09:39
1 мин
Пенсионер
Piqsels.com

С 28 сентября в Москве и Московской области начали действовать новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В первую очередь они затрагивают граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями.

Людям посоветовали оставаться дома или за городом, а также ограничить контакты даже с родственниками. Пенсионерам разрешено свободно ходить на прогулки, при этом покупку продуктов и оплату счетов рекомендовали поручить молодым членам семьи.

В мэрии уточняли, что речь идет о рекомендациях, а потому штрафовать за их нарушения не будут. Исключение - поход в магазин без маски - за это могут не пустить внутрь или оштрафовать.

Людям из группы риска, до сих пор работающим, рекомендовано перейти на удаленный режим или взять отпуск, пишет РИА Новости.

Отметим, что с 27 сентября возобновлена поддержка жителей на самоизоляции: граждане могут заказать доставку продуктов и лекарств по телефону горячей линии.

О возвращении ограничений стало известно 25 сентября. Решение последовало после того, как за сутки в Москве выявили 1050 новых случаев коронавируса.

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Москва
Московская область
штрафы
карантин
пенсионеры
1 мин