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Общество
Швеция начнет впускать в страну иностранцев лишь при одном условии
3 февраля, 2021 17:47
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Фото из открытых источников
Власти Швеции разрешат иностранцам приезжать в страну, но только в том случае, если они предъявят справку об отрицательном тесте на новую коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
Причем провериться в медучреждении на COVID необходимо почти перед вылетом в государство, расположенное на Скандинавском полуострове, то есть не позднее 48 часов до пересечения границы. Данное нововведение вступит в силу 6 февраля и будет действовать до конца марта. Оно не распространяется на детей и подростков до 18 лет, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что власти Индии разрешат прилетать в страну только россиянам.
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