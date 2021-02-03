Общество

Власти Швеции разрешат иностранцам приезжать в страну, но только в том случае, если они предъявят справку об отрицательном тесте на новую коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Причем провериться в медучреждении на COVID необходимо почти перед вылетом в государство, расположенное на Скандинавском полуострове, то есть не позднее 48 часов до пересечения границы. Данное нововведение вступит в силу 6 февраля и будет действовать до конца марта. Оно не распространяется на детей и подростков до 18 лет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что власти Индии разрешат прилетать в страну только россиянам.