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Власти Индии разрешат прилетать в страну только туристам из России

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 16:16
1 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 16:16
1 мин
Flickr
Flickr

Индия намерена возобновить авиасообщение с Россией после длительных ограничений из-за пандемии коронавируса. Данное событие должно произойти уже 13 февраля. Об этом сообщили источники, близкие к министерству гражданской авиации государства в Южной Азии.

Они отметили, что данная инициатива будет действовать по принципу «воздушного пузыря». Иначе говоря, прилетать в Индию разрешат только гражданам РФ, эта схема работает и в обратном направлении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан.

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