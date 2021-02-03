Общество

Индия намерена возобновить авиасообщение с Россией после длительных ограничений из-за пандемии коронавируса. Данное событие должно произойти уже 13 февраля. Об этом сообщили источники, близкие к министерству гражданской авиации государства в Южной Азии.

Они отметили, что данная инициатива будет действовать по принципу «воздушного пузыря». Иначе говоря, прилетать в Индию разрешат только гражданам РФ, эта схема работает и в обратном направлении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан.