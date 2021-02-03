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Общество
Власти Индии разрешат прилетать в страну только туристам из России
3 февраля, 2021 16:16
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Индия намерена возобновить авиасообщение с Россией после длительных ограничений из-за пандемии коронавируса. Данное событие должно произойти уже 13 февраля. Об этом сообщили источники, близкие к министерству гражданской авиации государства в Южной Азии.
Они отметили, что данная инициатива будет действовать по принципу «воздушного пузыря». Иначе говоря, прилетать в Индию разрешат только гражданам РФ, эта схема работает и в обратном направлении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан.
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