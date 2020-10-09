Швейцария вернула обязательный 10-дневный карантин для русских
С 12 октября Швейцария возвращает обязательный карантин для прибывающих из России. Его отменяли в августе, когда заболеваемость в России снижалась.
Обновленный список стран, для граждан которых требуется карантин, был опубликован 9 октября. В него попала не только Россия, но и Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис.
В случае невыполнения требования гражданина ждет штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков (842 тыс. рублей).
При составлении списка стран власти ориентируются на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Новое требование не касается транзитных пассажиров, которые находятся в стране менее 24 часов, уточняет РБК.
В России за последние сутки выявлено более 12 тысяч заболевших. По общему числу зараженных страна занимает четвертое место в мире с показателем 1,272 миллиона человек.