Швейцария вернула обязательный 10-дневный карантин для русских

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С 12 октября Швейцария возвращает обязательный карантин для прибывающих из России. Его отменяли в августе, когда заболеваемость в России снижалась.

Обновленный список стран, для граждан которых требуется карантин, был опубликован 9 октября. В него попала не только Россия, но и Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис.

В случае невыполнения требования гражданина ждет штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков (842 тыс. рублей).

При составлении списка стран власти ориентируются на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Новое требование не касается транзитных пассажиров, которые находятся в стране менее 24 часов, уточняет РБК.

В России за последние сутки выявлено более 12 тысяч заболевших. По общему числу зараженных страна занимает четвертое место в мире с показателем 1,272 миллиона человек.