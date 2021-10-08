«Шубы с нее снял и вернул?»: Лукашенко поинтересовался ходом разбирательств с Агурбаш
Президент Беларуси Александр Лукашенко на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ поинтересовался ходом судебных разбирательств с певицей Анжеликой Агурбаш. Исполнительница взяла на реализацию изделия из норки и лисицы, но ни деньги, ни меха не вернула.
«Валерий Иванов (экс-глава Белкоопсоюза - прим.) в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Ну это видно по Агурбаш. Так вот эти шубы с неё снял и вернул?», - спросил Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее суд в Минске постановил, что Агурбаш, находящаяся в России, должна вернуть партию изделий стоимостью 6 млн российских рублей. Напомним, между РФ и Беларусью действует соглашение о признании актов арбитражных судов. Они исполняются в таком же порядке, что и решения своего государства.
В июле сообщалось, что на Агурбаш завели дело об оскорблении Лукашенко. Напомним, певица поддержала протесты после президентских выборов 2020 года.