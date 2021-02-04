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«Штаммобесие» атакует Европу – российские эксперты злорадствуют

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 17:58
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 17:58
1 мин
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В ряде европейских стран ситуация складывается таким образом, что все научное и медицинское сообщество сконцентрировалось на поиске новых штаммов коронавирусной инфекции. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов назвал это явление «штаммобесием», которое прошло мимо россиян.

«Мы сейчас видим, что в Европе разворачивается "штаммобесие" какое-то, они судорожно ищут штаммы, и основной задачей сегодня для европейского вирусолога является доказать, что новый штамм нас точно всех прикончит, поэтому ограничения снимать нельзя никогда», – заявил он.

По мнению Кузнецова, благодаря грамотным решениям отечественных эпидемиологов, Россия не впала в паническое состояние, что позволило не навредить самочувствию граждан и начать восстанавливать экономику страны, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что все больше мутаций COVID-19 появляется из-за вакцинации населения.

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