Общество

Количество мутаций новой коронавирусной инфекции напрямую зависит от вакцинации населения. Чем больше людей во всем мире получат прививку от COVID-19, тем больше мутаций возникнет. Об этом утверждает глава берлинского Института вирусологии имени Роберта КохаЛотар Вилер.

По его словам, населению придется все чаще и чаще делать тесты на выявление новых штаммов, чтобы обезопасить себя и окружающих. Сотрудники берлинской клиники Charite заявляют, что в настоящее время специалистам удалось зафиксировать порядка 12 тысяч мутаций коронавируса, передает ТАСС.

Ранее российский вирусолог рассказал об эволюции COVID-19 – он становится заразнее, но перестает быть таким смертоносным, как на первых порах.