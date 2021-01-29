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«Больше прививок – больше мутаций»: Эксперт рассказал о «развитии» COVID-19

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 14:46
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 14:46
1 мин
coronavirus-control.ru
coronavirus-control.ru

Количество мутаций новой коронавирусной инфекции напрямую зависит от вакцинации населения. Чем больше людей во всем мире получат прививку от COVID-19, тем больше мутаций возникнет. Об этом утверждает глава берлинского Института вирусологии имени Роберта КохаЛотар Вилер.

По его словам, населению придется все чаще и чаще делать тесты на выявление новых штаммов, чтобы обезопасить себя и окружающих. Сотрудники берлинской клиники Charite заявляют, что в настоящее время специалистам удалось зафиксировать порядка 12 тысяч мутаций коронавируса, передает ТАСС.

Ранее российский вирусолог рассказал об эволюции COVID-19 – он становится заразнее, но перестает быть таким смертоносным, как на первых порах.

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коронавирус
мутация
вакцинация
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