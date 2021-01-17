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Российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что при мутации патогенов существуют общие закономерности. По его словам, при эволюции коронавирус становится более заразным, но менее смертоносным. На сокращение числа летальных исходов из-за COVID-19 повлияло и улучшение методов лечения, однако данный фактор не объясняет столь серьёзные изменения в статистике.

«Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», - рассказал Альтштейн в эфире радиостанции KP.RU.

По его словам, весной прошлого года в мире умирали из-за коронавируса в среднем более пяти процентов пациентов. В этом году этот показатель колеблется в районе двух процентов, подчеркнул Альтштейн.