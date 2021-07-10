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Штамм «дельта» стремительно портит статистику смертности в РФ. Только в июне прирост 14%
10 июля, 2021 10:07
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Фото: Pixabay
В июне этого года из-за распространения нового коронавирусного штамма «дельта» смертность в России увеличилась на 13,9% по сравнению с июнем 2020-го. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
Точных цифр она называть не стала.
Исходя из данных Росстата, опубликованных накануне вечером, от COVID-19 в мае текущего года в России скончались 14 971 человек.
Ранее петербургский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, согласно которым в городе почти не должно было остаться больных. Однако в реальности все совсем иначе. Нас обманывают?
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