Новости – Люди
Люди
Нас обманывают с коронавирусной статистикой? Казус на примере Санкт-Петербурга
9 июля, 2021 16:21
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Согласно данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге почти не должно остаться больных коронавирусом. В реальности всё наоборот - в больницах заняты минимум 10 тысяч коек, а больных - несколько сотен.
За все время пандемии в северной столицей выявлено 485 тысяч 943 случая коронавируса. Выздоровели 467 942 человека, 17 290 скончались.
Это означает, что должно остаться 711 случаев коронавируса, обратил внимание телеканал «Дождь». На деле мы видим другое - за последние сутки выявлен 1951 заболевший.
В городском Комитете по здравоохранению заявили «Фонтанке», что не знают, откуда взялось расхождение, и отправили за ответами в оперативный штаб.
Ранее Кремль оценил идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку