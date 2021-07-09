«Мы это будем делать»: Кремль отреагировал на призыв главы Роспотребнадзора привить всех
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая считает - в стране надо привить всё население. Кремль присоединился к этому намерению.
Песков заявил: «Хотелось бы, чтобы все были привиты». Он добавил, что в реальности достичь этого весьма трудно.
Всё из-за вакцинных диссидентов, которые демонстрируют несознательность, считает он.
«Но в любом случае стремиться, чтобы подавляющее большинство население оказалось вакцинированным, надо, и, конечно, мы это будем делать», - добавил кремлевский чиновник. Его цитирует Telegram-канал Пул №3.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации. Вместо 60% он «спустил» новые показатели: достичь коллективного иммунитета на уровне 80-90% .