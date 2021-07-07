Новости – Люди
Люди
Михаил Мишустин меняет планы: 60% привитого населения ему недостаточно
7 июля, 2021 16:21
1 мин
1 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
В России изменят модель вакцинации от коронавируса: 60% привитого населения недостаточно для защиты страны от COVID-19. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил достичь новых плановых показателей.
Согласно целям, коллективный иммунитет должен составить не менее 80%. Для этого в модель вакцинации включат ревакцинацию, иммунизацию иностранцев, пишет РБК.
Ранее в ряде регионов, начиная с Москвы, было поручено привить 60% сотрудников разных сфер: образования. транспорта, услуг и других. В конце июня сообщалось, что федеральный Оперативный штаб пересмотрел планы и направил в регионы новые показатели. В них говорилось о требовании вакцинировать к сентябрю 30-35% населения.
В России полностью привиты 11,72% людей. Это 17,1 миллиона человек.
Обсудите на форуме:
Почему существует обязательная вакцинация от коронавируса, но нет принудительных прививок от туберкулеза, который является острой медико-социальной проблемой в России?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку