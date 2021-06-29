Привить к осени: федеральный оперативный штаб начал «спускать» регионам новый план по вакцинации от коронавируса
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пересмотрел планы по вакцинации от коронавируса. Вместо 60% к осени требуют привить хотя бы 30-35%.
Об этом «Дождю» сообщили источники в двух регионах. Обновленные рекомендации разослали около двух недель назад.
Издание располагает документом, который получили чиновники. Он предлагает считать коллективный иммунитет с учетом не только привитых, но и переболевших. К привитым относятся те, кто получили даже один компонент вакцины.
Таким образом, чем больше людей переболело, тем меньше надо привить к 1 сентября.
Сокращение планов по вакцинации отрицают в Минздраве и секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей оперштаб.
План привить в Москве к осени 60% взрослого населения не менялся.
Ранее регионы один за другим стали объявлять обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения. Первой такое решение приняла столица.