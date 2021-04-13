Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Шок для турбизнеса и Крым вместо Турции для россиян: что дальше после закрытия Туретчины

Лилия Караева
13 апреля, 2021 12:12
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 12:12
2 мин
Турция
Global Look Press

Закрытие Турции на полтора месяца стало шоком для туристического бизнеса в России. Рынок оказался в тяжелом положении.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, «разруливать ситуацию» придется с огромным количеством туристов.

Объем большинства туроператоров - 533 200 человек. Общая стоимость туров - 350 млн евро. Сумма внесенных денег составила 35 млрд рублей.

Эти цифры не учитывают количество россиян, которые сам организовывали поездки и покупали билеты на регулярные рейсы.

«Вариантов у туристов сейчас немного. Один - перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе - это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение. Кто-то захочет, чтобы им вернули деньги желательно мгновенно. И здесь будут проблемы, так как процедура будет долгой», - сказала Ломидзе агентству «Интерфакс».

Источник в туротрасли сообщил «Русской планете», что компании переоформляют туры и вместо Турции направляют в Крым. На фоне сообщений о закрытии популярного курорта цены на отели на полуострове выросли на 15%.

Напомним, Оперштаб объявил о закрытии Турции с 15 апреля по 1 июня. Эта мера принята в связи с ухудшением там эпидемиологической обстановки. Находящиеся в Турции россияне смогут выбраться оттуда планово.

Поделиться
ТЕГИ
Турция
Туризм
Россия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!