Шок для турбизнеса и Крым вместо Турции для россиян: что дальше после закрытия Туретчины

Люди

Закрытие Турции на полтора месяца стало шоком для туристического бизнеса в России. Рынок оказался в тяжелом положении.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, «разруливать ситуацию» придется с огромным количеством туристов.

Объем большинства туроператоров - 533 200 человек. Общая стоимость туров - 350 млн евро. Сумма внесенных денег составила 35 млрд рублей.

Эти цифры не учитывают количество россиян, которые сам организовывали поездки и покупали билеты на регулярные рейсы.

«Вариантов у туристов сейчас немного. Один - перебронироваться на другое направление, если туроператор может это предложить. Перебронироваться на другую дату в июне-августе - это очевидное и, видимо, будет самое распространенное предложение. Кто-то захочет, чтобы им вернули деньги желательно мгновенно. И здесь будут проблемы, так как процедура будет долгой», - сказала Ломидзе агентству «Интерфакс».

Источник в туротрасли сообщил «Русской планете», что компании переоформляют туры и вместо Турции направляют в Крым. На фоне сообщений о закрытии популярного курорта цены на отели на полуострове выросли на 15%.

Напомним, Оперштаб объявил о закрытии Турции с 15 апреля по 1 июня. Эта мера принята в связи с ухудшением там эпидемиологической обстановки. Находящиеся в Турции россияне смогут выбраться оттуда планово.