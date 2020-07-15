Школьную форму в России «причешут» под одну гребенку

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Стандарт для школьной формы в России планируют утвердить в ноябре. Новые требования будут касаться такой одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки.

Об этом сообщили в Минпромторге. Предварительный национальный стандарт представят 10 ноября.

В нем будут установлены характеристики тканей, чтобы дети могли носить вещи целый день. В документе появятся такие понятия, как воздухопроницаемость, гигроскопичность. Требования будут действовать в том числе в отношении подкладки и верха ткани.

Материалы должны быть прочными, стойкими к истираемости и к образованию катышек. Одежда не должна менять размеры после стирки.

Сейчас в законе нет понятия «школьная форма», а из детской одежды отдельно не выделяют вещи для учащихся. Для всех товаров предъявляют одинаковые требования, согласно регламенту «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Пока не идет речи о принятии ГОСТа. Предварительный стандарт будет действовать временно, чтобы производители смогли оценить его. Затем в документ внесут корректировки и примут его как ГОСТ, сказали «Известиям» в пресс-службе Росстандарта.

О разработке стандарта школьной формы в России сообщалось в августе 2019 года. Говорилось, что он будет содержать более строгие требования к одежде школьников, чем к остальным детским вещам.