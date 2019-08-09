Стандарт для школьной формы появится в России

В России в 2020 году появится предварительный национальный стандарт на школьную форму. Он будет содержать более строгие требования, чем к обычной детской одежде. Об этом сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В документе пропишут требования к прочности, стойкости материалов, параметры воздухопроницаемости ткани и подкладки. Только при их соблюдении производитель сможет называть товар «школьной формой».

Стандарт разрабатывается Роскачеством, работу курирует Минпромторг. Первая редакция документа будет подготовлена до конца этого года, пишут «Известия».

Сейчас в законодательстве нет понятия школьной формы. Для производителей есть технический регламент для детских вещей – он содержит только те параметры, неисполнение которых может угрожать здоровью ребенка. Из-за отсутствия единых норм до 80% школьной одежды на рынке небезопасна и некачественна.