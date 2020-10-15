Школьников обяжут ходить в школы по индивидуальному расписанию

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В пресс-службе московского департамента образования и науки сообщили, что во всех школах столицы будут введены специальные графики, которые разграничат потоки учащихся и определят время входа для каждого начального класса.

«Для того, чтобы снизить количество контактов между учениками разных классов и избежать скопления учеников на входе в здания, школы определят индивидуальное время прихода в школу для каждой параллели классов», - пояснили в департаменте.

При этом на входе школы по-прежнему будет измеряться температура.

«Также в школах регулярно проводится уборка помещений, санитарная обработка контактных поверхностей, оборудования в классах и спортивного инвентаря. Для обеззараживания воздуха установили безопасные для здоровья бактерицидные лампы закрытого типа, в коридорах и на входе в помещение установлены санитайзеры с антисептиками», - цитирует комментарий ведомства «ТАСС».

Ранее стало известно, что каждый третий москвич отверг решение мэра Сергея Собянина по школьникам.