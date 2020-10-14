Каждый третий москвич отверг решение мэра Сергея Собянина по школьникам

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Согласно исследованию портала SuperJob, треть жителей Москвы не согласна с решением главы города Сергея Собянина по поводу школьников. По распоряжению мэра, ученики младших классов вернулись на обучение в школы, при этом старшеклассники остались на дистанционном обучении.

Согласно исследованию, полностью с действиями мэра согласились 22% москвичей. 20% опрошенных выразили одобрение возвращение учеников в школы, 8% поддержали переход на дистанционное обучение. Однозначно против решений Собянина высказался 31% респондентов, еще 19% затруднились дать какой-либо ответ, передаёт «РБК».

Напомним, 14 октября мэр Москвы заявил, что после завершающихся 18 октября двухнедельных каникул, ученики 1—5 классов вернутся в школы. При этом классы с 6 по 11 будут до ноября учиться дистанционно.