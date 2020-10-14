Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Каждый третий москвич отверг решение мэра Сергея Собянина по школьникам

Антон Мельников
14 октября, 2020 23:56
1 мин
у
Youtube / Новости на Первом Канале

Согласно исследованию портала SuperJob, треть жителей Москвы не согласна с решением главы города Сергея Собянина по поводу школьников. По распоряжению мэра, ученики младших классов вернулись на обучение в школы, при этом старшеклассники остались на дистанционном обучении.

Согласно исследованию, полностью с действиями мэра согласились 22% москвичей. 20% опрошенных выразили одобрение возвращение учеников в школы, 8% поддержали переход на дистанционное обучение. Однозначно против решений Собянина высказался 31% респондентов, еще 19% затруднились дать какой-либо ответ, передаёт «РБК».

Напомним, 14 октября мэр Москвы заявил, что после завершающихся 18 октября двухнедельных каникул, ученики 1—5 классов вернутся в школы. При этом классы с 6 по 11 будут до ноября учиться дистанционно.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
школа
школьники
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!