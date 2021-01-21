Общество

Роскомнадзор намерен оштрафовать сразу шесть социальных сетей. Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций нашли в них сообщения с призывами к подросткам принять участие в несогласованных митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

В ведомстве отметили, что запрещенная информация была размещена в TikTok, «ВКонтакте» Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. РКН уже направил представителям интернет-ресурсов уведомление о том, что им необходимо подойти в службу для составления протоколов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что РКН намерен начать штрафовать соцсети за призывы к несанкционированным акциям. Так, максимальная сумма взыскания для юрлиц достигает 4 миллионов рублей.