Шашлык в Москве: Обзор лучших мест для пикника
Фото: «Русская Планета»

Фото: «Русская Планета»

Где в столице можно легально пожарить шашлыки

Лето расслабляет. Настолько, что даже на природу тащиться лень. А битком набитые электрички и многокилометровые пробки могут свести радость от долгожданных выходных к нулю. Но можно вкусить все прелести лета, не покидая черты города. В одной из предыдущих статей мы рассказывали, где в столице можно искупаться. На этот раз – собрали полезную информацию для тех, кто жить не может без пикника на природе, но не готов страдать в пробках.

Шашлыки, пикник и отдых на природе: главные правила

Для любителей пошашлычить во дворе собственной многоэтажки у нас плохие новости. Согласно Кодексу Москвы об административных правонарушениях, строжайше запрещено разжигать костры и использовать мангалы вне специально оборудованных мест. За это может грозить штраф – до 5 тысяч рублей.

Если вы решите развести костёр в лесочке неподалёку, то имейте в виду: если этот лес или парк входит в состав особо охраняемых природных территорий, то там запрещено не только разводить костры, но и выгуливать собак, а также собирать растения.

Самая неприятная новость: алкоголь запрещён. Совсем. Везде. Даже там, где шашлыки устраивать можно. Если вас поймают в подпитии – придётся выложить от 500 до 1500 рублей. Если поймают с чем-нибудь покрепче алкоголя – то вам грозит штраф до 5000 рублей и даже арест вплоть до 15 суток.

Имейте в виду: шашлык и пикник – не одно и то же. Шашлык подразумевает использование мангала, в то время, как пикник – это всего лишь обед на природе. Или ужин, кому как нравится: костёр при этом разводить не обязательно, а всю еду, включая заранее купленный шашлык, можно принести с собой.

Если вы не признаёте шашлык из магазина и твёрдо решили жарить мясо самостоятельно, то сделать это можно более чем в 250 специально оборудованных местах.

В таких зонах, как правило, есть беседки и навесы. Обязательно будет мангал, а также ящики для песка, урны для мусора и туалеты. В некоторых местах можно взять в аренду оборудование для шашлыка или мебель, кое-где есть даже wi-fi.

Серебряный бор

Одно из самых популярных мест отдыха москвичей. Здесь есть целых 26 площадок для шашлыка, а также официальный пляж, где можно купаться. Для больших компаний есть VIP-беседки, их можно арендовать, чтобы отметить день рождения или корпоратив.

Как добраться: от ст. м. Полежаевская на троллейбусе № 21 до конечной. Ориентир – пляж №3, пескобаза.

Царицыно

В виду большой популярности этого места у москвичей, площадки для шашлыка лучше занимать пораньше. Места расположены довольно далеко от усадебного комплекса, ближе к Бирюлёву.

Как добраться: от ст. м. Царицыно на автобусе №151 до остановки «Третья радиальная улица».

Битцевский лес

Здесь всего 3 площадки, оборудованные мангалами и столами.

Как добраться: две точки расположены недалеко от Балаклавского проспекта, добраться туда можно от ст. м. Чертановская или ст. м. Калужская на автобусах №28, 671 и 784 до остановки «Севастопольский проспект».

Остальные точки расположены в других частях парка. До ещё нескольких точек можно добраться от ст. м. Южная на автобусах №674, 674к до остановки «Днепропетровская улица, 17». Или от ст. м. Коньково, 13 минут пешком, напротив дома №39 по ул. Островитянова.

Кузьминский лесопарк

Парк славится своим трехметровым мангалом и огромными беседками. Некогда здесь было около 50 точек. В этом году сайт Департамента природопользования г. Москвы указал лишь одну площадку – напротив ул. Юных ленинцев.

Как добраться: от ст. м. Кузьминки автобус №471 до остановки «Ветеринарная академия».

Тушинский парк

Тут целых 55 точек для пикника, а также пляж, аттракционы и велодорожки. Берите с собой только мясо и другую еду – мангалы найдёте на месте, велосипеды и детские электромобили можно взять в аренду.

Как добраться: от ст. м. Планерная пешком, либо от ст. м. Сходненская автобусы №199, 212 либо 873 маршрутка до остановки «Улица Фомичёвой».

Зона отдыха Тропарёво

Здесь есть возможность взять в аренду полноценный домик на 15 человек, 4500 рублей в час. Всё необходимое для отдыха вам предоставят: и мангал, и угли, и мебель.

Как добраться: от ст. м. Коньково на автобусах № 145, 196, 196к, 250, 295, 361, 699, 712, 827, на маршрутке «Коньково-Юго-Западная» до остановки «Студгородок», либо от ст. м. Тёплый стан автобус №388 до остановки «Парк Тропарёво».

Полный список точек, где можно пожарить шашлык, можно посмотреть на этой карте.

Также напомним, что в этом году нельзя жарить шашлыки в популярных местах отдыха москвичей – у Андреевских прудов, в Филёвском парке и в Коломенском.

Есть и хорошая новость: если ну очень хочется, можно устроить шашлыки на балконе! Но о мангале придётся забыть. А вот приготовить мясо на электрогриле, то есть в разрешённом для бытового использования агрегате – пожалуйста. Правда, шуметь на балконе лучше не стоит.

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Места: Москва
События: общество
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