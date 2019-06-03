Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться лишь на 8 пляжах

Москва на этой неделе будет напоминать раскалённую сковородку: синоптики предрекают небывалую жару свыше +30°. При этом ни дождей, ни гроз в столичном регионе не предвидится. А значит, московские пляжи ожидает аншлаг. Рассказываем, можно ли вообще купаться в черте мегаполиса, и если да, то где это лучше делать.

Официально купальный сезон стартовал в московском регионе с 1 июня, и продлится он до 31 августа. Городские власти предупреждают: в этом году искупаться в Москве можно только в восьми местах. Это значит, что дно водоёмов проверили водолазы, в песке нет ядовитых отходов и опасного мусора, а воду тщательно исследовали в лаборатории. Всего же в Москве в этом году будет работать 108 благоустроенных зон отдыха у воды.

Фото: «Русская Планета»

Список мест, где можно искупаться в Москве в 2019 году

1. Пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5–7)

Как добраться: от м. Речной вокзал на автобусах №138, 65 или 739 до ост. «Гостиница «Союз».

2. Пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, дом 44)

Как добраться: от м. «Полежаевская» на троллейбусе № 21 до конечной.

3. Пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15)

Как добраться: от м. «Полежаевская» на маршрутном такси № 190 до конечной.

4. Строгинская пойма (Таллинская улица, Строгинский залив Москвы-реки)

Как добраться: от м. Строгино пешком либо на автобусе №310, маршрутках №358к и 584к до остановки «Воднолыжный стадион», от м. Щукинская пешком либо на автобусах №№ 137, 277, 310, 638, 640, 687, 798.

5. Зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12)

Как добраться: от м. «Коньково» на автобусе № 295 или маршрутке № 36 до остановки «Студгородок», от м. «Теплый стан» на автобусах №№ 144, 144к, 227, 227к, 281 или маршрутках №№ 553м, 58м до остановки «Улица Академика Виноградова».

6. Зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31)

Как добраться: от Киевского вокзала до ост. Востряково, от ст. м. «Юго-Западная» автобус №66 до конечной.

7. Озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон)

Как добраться: от м. «Речной вокзал» на автобусе № 400 до остановки «Московский проспект».

8. Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон)

Как добраться: от м. «Речной вокзал» на маршрутном такси № 431м до остановки «Октябрьская».

Помимо пляжей, в городе есть открытые летние бассейны, где тоже можно переждать жару. Они работают в Измайловском парке, в Сокольниках, в парке «Фили» и в Лужниках.

Официальные пляжи Москвы: чисто и безопасно

Если вы сомневаетесь в качестве воды в московских водоёмах, то поспешим успокоить: во всех вышеперечисленных местах для купания за её качеством всё лето будет следить Роспотребнадзор. Если по каким-то показателям вода окажется непригодной для купания – то рядом с водоёмом будет установлен знак «купаться запрещено».

Ещё один плюс официальных пляжей – рядом с местами отдыха всегда будут сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Для ежедневного обеспечения безопасного отдыха на водных объектах города будут работать свыше 120 сотрудников МЧС и спасателей, более 80 спасателей ведомственных и общественных спасательных постов, а в выходные и праздничные дни - до 250 общественных спасателей, сообщили в московском МЧС. Также на службу заступят беспилотники – благодаря им спасатели смогут ещё быстрее прийти на помощь в случае необходимости.

Список мест для летнего отдыха этим не ограничивается. В него можно добавить давно известные и обустроенные пляжи, которые в этом сезоне не прошли проверку Роспотребнадзора. Несмотря на табличку «купаться запрещено», в этих местах есть вся необходимая для отдыха инфраструктура – лежаки, песок, места для барбекю и так далее. Такие пляжи правильнее было бы назвать не местом для купания, а местом для отдыха у воды. Но в сильную жару даже этого будет достаточно.

Где отдохнуть в Москве в 2019 году летом?

Фото: «Русская Планета»

Если вы и так не рискнули бы лезть в воду в черте мегаполиса – то добро пожаловать по следующим адресам. Там можно приятно провести время на природе у водоёмов, разве что искупаться не получится.

Большой садовый (Академический) пруд

Как добраться: от ст. м. Тимирязевская, Войковская - трамвай №27, от ст. м. Войковская - троллейбус №57, Автобусы №114,179,191,204.

Озеро Белое (пос. Косино, ул. Заозерная)

Как добраться: от м. Выхино любая маршрутка или автобус, едущая через поселок Косино.

Платный пляжный комплекс «Beach Club» (Ленинградское ш., вл.39)

Как добраться: от ст. м. Водный стадион пешком.

Пушкинская набережная, Голицынский пруд (Парк Горького, Крымский вал, д.9)

Как добраться: от ст. м. Октябрьская, Парк Культуры, Ленинский проспект.

Борисовские пруды (Брисовский проезд, д. 9 кор.3 (для южного берега) или Борисовские пруды, д. 5 кор.1)

Как добраться: от ст. м. Борисово на автобусах №280, №740 до остановки «Детский сад», от м. Шипиловская на автобусе №291 до остановки «Музыкальная школа».

Кузьминские пруды (ул. Заречье, 24/25)

Как добраться: от ст. м. Кузьминки на маршрутке №48, автобусе 471 до остановки «Ветеринарная академия», от м. Люблино автобусы №228, 242, 54, 657, 658, от м. Волжская пешком.

Фото: «Русская Планета»

К сожалению, нашего человека табличка «купаться запрещено» очень редко останавливает от соблазна залезть в прохладную воду. Так что потенциальных мест для летнего отдыха значительно больше.

Но учтите, что отдых в таких местах может обернуться травмами - ведь дно водоёма никто не проверял, да и в песке может прятаться строительный мусор или что похуже. Стоит помнить, что кишечная палочка – самый распространённый возбудитель, обитающий в водоёмах. Это гарантированные понос и рвота. Можно также подцепить церкариоз – это личинки паразитов, проникающие под кожу и вызывающие нестерпимый зуд.

Кроме того, в «диких» местах нет пунктов МЧС, а значит, случись что, помощь оказать будет некому. Правда, на некоторых запрещённых для купания пляжах дежурят общественные бригады. Мы полностью согласны с надзорными органами и не рекомендуем купаться вне официально разрешённых мест.