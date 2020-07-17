По состоянию на 17 июля 10:30
Заболевших759 203
За последние сутки6 406
Выздоровело539 373
Умерло12 123
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сергей Собянин заявил об иммунитете от COVID у 60% жителей столицы

Михаил Орлов
17 июля, 2020 13:44
1 мин
Сергей Собянин
Wikipedia

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что у 60% москвичей и гостей столицы сформирован иммунитет от новой коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин отметил, что примерно такое же количество жителей мегаполиса сформировали иммунитет к COVID-19 в городе Нью-Йорке. При этом градоначальник считает корректным и верным сравнение Москвы и Нью-Йорка, одних из величайших городов мира.

Мэр Москвы заявил, что преимуществом Москвы было то, что в России сумели сгладить пик заболевания и растянуть его на три месяца. В финансовой же столице США большое количество людей переболело за один месяц, что привело к тому, что система здравоохранения не справилась, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин заявил о невозможности скрыть ситуацию с COVID-19.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
Нью-Йорк
1 мин