Сергей Собянин заявил об иммунитете от COVID у 60% жителей столицы

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что у 60% москвичей и гостей столицы сформирован иммунитет от новой коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин отметил, что примерно такое же количество жителей мегаполиса сформировали иммунитет к COVID-19 в городе Нью-Йорке. При этом градоначальник считает корректным и верным сравнение Москвы и Нью-Йорка, одних из величайших городов мира.

Мэр Москвы заявил, что преимуществом Москвы было то, что в России сумели сгладить пик заболевания и растянуть его на три месяца. В финансовой же столице США большое количество людей переболело за один месяц, что привело к тому, что система здравоохранения не справилась, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин заявил о невозможности скрыть ситуацию с COVID-19.