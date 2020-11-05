Сергей Собянин продлил еще на две недели дистанционное обучение школьников

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение школьников с 6 по 11 классы. Он объяснил, что с началом этой недели ситуация с коронавирусом снова стала обостряться.

В новом указе Собянина говорится, что дистанционное обучение продлевается до 22 ноября, сообщил Telegram-канал «Подъем».

«Многие учителя и ребята хотят вернуться в классы.... Но в нынешней ситуации, и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — заявил градоначальник.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы «дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

Ранее сообщалось, что дистанционный формат обучения школьников в Москве продлили до 8 ноября.