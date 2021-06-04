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Сергей Собянин анонсировал снятие запрета на массовые мероприятия в Москве
4 июня, 2021 02:05
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 у жителей города появится ближе к осени, тогда будут сняты ограничения на массовые мероприятия.
«…Всё остальное мы уже давно [отменили], почти уже год в нормальном движении работаем», — сказал глава города, передает «Интерфакс».
Тем временем, за последние две недели в городе каждые сутки регистрируют более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Напомним, в Минздраве России допустили возможность послабления ограничений, которые действуют из-за эпидемии COVID-19.
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