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Политика
Минздрав анонсировал послабление ограничений. Когда снимаем маски?
3 июня, 2021 04:25
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В Минздраве России допустили возможность послабления ограничений, которые действуют из-за эпидемии COVID-19.
Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, это случится в том случае, если число вакцинированных от коронавируса россиян достигнет 60%. «Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям» - сказал министр, передает ТАСС.
Ранее глава Минздрава сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек. В настоящее время, по его словам, первый компонент вакцины получили более 18 млн россиян.
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