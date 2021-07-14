Сергей Шойгу остался недоволен питанием в солдатской столовой
Мотострелковую воинскую часть в Ростове-на-Дону посетил министр обороны Сергей Шойгу. Не обошлось без критики: глава Минобороны был недоволен меню солдатской столовой.
Шойгу во время инспекции сопровождал Ростовской области Василий Голубев. Глава региона похвастался рекордным урожаем зерновых, но это сыграло не на руку, а против.
«Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном праздничном столе?» - сделал замечание министр.
Губернатор тут же отреагировал: ситуацию с солдатским питанием должны исправить. Недовольство министра вызвало отсутствие еще двух продуктов.
«Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области сала нет?!» - продолжил Шойгу. Видео визита министра опубликовал телеканал «Звезда».
В июне Шойгу внезапно проверил военкомат Черемушкинского района Москвы. Его возмутило, что в комиссариате нет компьютеров. Позже сообщалось, что причиной внезапного визита стали жалобы пенсионеров.