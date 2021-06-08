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Приезд Шойгу в военкомат без предупреждения оказался связан с жалобами пенсионеров
8 июня, 2021 15:14
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Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Стала известна причина, по которой министр обороны России Сергей Шойгу внезапно посетил Черемушкинский военкомат. Ее назвал источник в Минобороны.
По его словам, «поездка министра обороны больше связана с письмом работающих в военкоматах пенсионеров, которым не индексируются пенсия». Они «жалуются», что работают в военкомате «за копейки».
Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что по итогам посещения пройдет совещание в Минобороны.
Утром 8 июня Шойгу нагрянул в столичный военкомат и зашел в разные кабинеты. Он отчитал сотрудников за отсутствие компьютеров для связи с другими комиссариатами.
Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину направили письмо в связи с задержкой индексации пенсий.
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