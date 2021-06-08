На имя Путина пришло письмо в связи с затяжкой выполнения поручения. В нем три требования
На имя президента России Владимира Путина направлено письмо с просьбой решить ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Глава государства в январе дал соответствующее поручение правительству, но на сегодняшний день не одобрен ни один законопроект.
Автор письма - председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Главные требования - устранение несправедливости, возврат недоплаченных сумм и восстановление индексации.
В обращении говорится, что организация «озабочена затяжкой выполнения поручения». По мнению профсоюзов, пауза в решении вопроса с индексацией мешает восстановлению материального положения «многих тысяч пенсионеров».
«ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации», - отмечается в тексте. Выдержки из послания приводит РИА Новости.
Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. В апреле в Госдуму был внесен законопроект о возвращении индексаций - документ предусматривает введение перерасчета с 2022 года.