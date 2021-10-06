Сергей Шойгу наказал офицеров за отправку военных на частное мероприятие
Должностных лиц Западного военного округа наказали за отправку военнослужащих на венчание потомка династии Романовых в Исаакиевском соборе. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.
Несколько человек из числа офицеров привлечены к дисциплинарной ответственности. Это те люди, которые принимали решение о выделении военнослужащих для частного мероприятия.
Источник сообщил РИА Новости, что им вменяют нарушение требований руководящих документов. Чтобы доказать факт нарушений, была проведена служебная проверка.
Привлечение роты почетного караула допускается, но строго регламентировано - для этого в Минобороны существуют специальные правовые акты.
Напомним, венчание потомка Романовых - Георгия - и Ребекки (Виктории) Беттарини - состоялось 1 октября в Санкт-Петербурге. Собор был закрыт для посетителей. На мероприятии заметили почетный караул, что вызвало дискуссии в обществе. Некоторые назвали военных «мaльчиками по вызову».