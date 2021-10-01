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Исаакиевский собор закроют из-за церемонии венчания потомка Романовых
1 октября, 2021 11:46
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tabun.everypony.ru
В Исаакиевском соборе в полдень 1 октября запланирована церемония венчания Георгия Романова и Ребекки Беттарини, принявшая православие в прошлом году в Петропавловском соборе. Потомок царской семьи венчается в Северной столице впервые за 120 лет.
В музей можно будет попасть только после 15 часов. Колоннада работает сегодня с 14 часов.
Георгий Романов — сын княгини Марии Владимировны, которая была единственной дочерью главы Российского императорского дома в изгнании Владимира Кирилловича Романова и внучкой великого князя Кирилла Владимировича. В 1924 году он провозгласил себя императором в изгнании.
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