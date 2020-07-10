Сергей Лавров предупредил о возможности использования COVID-19 террористами

Общество

Kremlin.ru

Министр иностранный дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о возможности использования штамма коронавируса террористическими организациями.

Заявление было сделано в ходе проводимого экспертного форума «Примаковские чтения», который проходит в Москве с 29 мая по 10 июля. Некоторые из сессий форума проходили в онлайн формате в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции.

Сергей Лавров также указал на тот факт, что террористические организации могут использовать в своих незаконных целях не только коронавирус, но и другие вирусы и бактерии, которые могут привести в вспышке опасных заболеваний, сообщает издание «Московский комсомолец».

Также министр иностранных дел указал на то обстоятельство, что в период эпидемии обострились и другие угрозы безопасности – распространение наркотических веществ, войны и преступность в сфере высоких технологий.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров сообщил об отказе США продлевать договор СНВ-3.